Löhne steigen endlich - doch reicht das? Die Medi Talents GmbH verrät, wie Pflegekräfte wirklich gebunden werden (FOTO)

Löhne steigen endlich - doch reicht das? Die Medi Talents GmbH verrät, wie Pflegekräfte wirklich gebunden werden

Würselen (ots) - Der durchschnittliche Stundenlohn in der Pflege ist in diesem

Jahr auf 20,37 Euro gestiegen, wie eine Auswertung der AOK zeigt. Doch der Lohn

allein reicht nicht aus, um Fachkräfte im eigenen Unternehmen zu halten. Denn:

Mitarbeiter in der Pflege haben auch andere Wünsche.



"Oft scheitert es schon an einfachen Dingen wie einem freien Tag, den sich die

Pflegekraft gewünscht hat oder dem abfälligen Verhalten der Vorgesetzten",

erklärt Michael Haupt. Der Recruiting-Profi arbeitet bereits seit Jahren mit

Pflegeunternehmen zusammen und kennt die Problematiken in der Branche.