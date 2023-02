Zahl der Studienberechtigten 2022 um 2,1 % gesunken / Sonderauswertung zur Studienberechtigtenquote zeigt außerdem große Unterschiede zwischen deutschen und ausländischen Staatsangehörigen

WIESBADEN (ots) - Im Jahr 2022 haben rund 385 000 Schülerinnen und Schüler in

Deutschland die Hochschulreife (Abitur) oder die Fachhochschulreife erworben.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das nach

vorläufigen Ergebnissen 2,1 % weniger Studienberechtigte als im Vorjahr (-8

300). Die Abnahme der Studienberechtigten ist zum Teil demografisch bedingt: Zum

31.12.2021 sank die Zahl der Personen in der relevanten Altersgruppe (17-19

Jahre) um 0,6 % gegenüber dem Vorjahr.



In den ostdeutschen Bundesländern (mit Berlin) ist die Zahl der

Studienberechtigten 2022 gegenüber 2021 um 1,4 % zurückgegangen, in

Westdeutschland betrug der Rückgang 2,2 %. Lediglich in Sachsen (+1,5 %) und

Baden-Württemberg (+1,2 %) gab es einen Anstieg der Studienberechtigten

gegenüber dem Vorjahr.





Die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife erwarben vier Fünftel (80,0 %)der Studienberechtigten. Ein Fünftel der Studienberechtigten (20,0 %) erlangtedie Fachhochschulreife. Zwei Drittel (67,2 %) der Studienberechtigten erwarbenihre Hochschul- beziehungsweise Fachhochschulreife an einer allgemeinbildendenSchule, ein Drittel (32,8 %) an einer beruflichen Schule. Der Frauenanteil anden Studienberechtigten ist 2022 mit 54,3 % erneut leicht angestiegen; 2021waren es noch 54,1 %. Dabei war bei den Studienberechtigten mit allgemeiner oderfachgebundener Hochschulreife der Frauenanteil mit 55,5 % höher, während bei derFachhochschulreife der Männeranteil mit (50,5 %) leicht überwog.Quote der Studienberechtigten bei Deutschen höher als bei Ausländerinnen undAusländernNach einer Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes erwarben Personen mitdeutscher Staatsangehörigkeit, bezogen auf ihren Anteil an der gleichaltrigenBevölkerung, in den Jahren 2015 bis 2021 deutlich häufiger eineStudienberechtigung als Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit. DieErgebnisse beziehen sich auf neun Bundesländer, in denen die erforderlichenDaten zur Berechnung der Studienberechtigtenquote nach der Staatsangehörigkeitvorliegen.Die Studienberechtigtenquote gibt den Anteil der Studienberechtigten an dergleichaltrigen Bevölkerung an und wird anhand des Quotensummenverfahrensberechnet. Sie ist ein wichtiger Indikator im Hinblick auf die Herstellunggleicher Bildungschancen.Die Quote der Studienberechtigten mit deutscher Staatsangehörigkeit lag 2021 bei53,4 %. 2015 hatte sie noch 56,5 % betragen. Die Quote der Ausländerinnen undAusländer, die eine Studienberechtigung erwarben, lag 2021 bei 16,0 %. Sie gingvon 16,1 % im Jahr 2015 auf 14,5 % im Jahr 2019 zurück und stieg seitdem wiederan. Insgesamt ist die Quote aller Studienberechtigten, also unabhängig von der