Als der US-Dollar Ende Oktober den Bereich von 150 JPY erreichte und begann, zu konsolidieren, schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, wie lange es dauern würde, bis der Greenback seine Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen würde... Doch es kam bekanntermaßen anders.

Für den US-Dollar folgte eine knackige Korrektur. Zuletzt ging es für den US-Dollar unter die 130 JPY. Im Bereich von 127,5+ JPY fand der Greenback erst einmal Halt und startete seinerseits einen Erholungsversuch.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu USD/JPY hieß es unter anderem „[…] In den letzten Wochen hat sich der Druck auf den US-Dollar verstärkt. Der Japanische Yen gewann hier zunehmend die Oberhand. Die aktuelle Gemengelage manifestiert sich in einem veritablen Abverkauf des Greenbacks. Die zuletzt noch thematisierten Unterstützungsbereiche um 139 JPY und 135 JPY wurden mittlerweile pulverisiert. Immer wieder befeuerten frische Verkaufssignale die Abwärtsbewegung des US-Dollars. Zuletzt tauchte der Greenback auch unter die psychologisch wichtige Marke von 130 JPY weg. Damit droht aus charttechnischer Sicht weiteres Ungemach. Der US-Dollar läuft mit großer Vehemenz den Unterstützungsbereich um 126+ JPY an. In Verbindung mit den nicht weniger relevanten 125 JPY könnte sich in dieser Zone dem US-Dollar nun allerdings die Gelegenheit bieten, Halt zu finden. Gelingt dieses nicht, so würden weitere Abgaben in Richtung 121+ JPY drohen. […]“

Mit der Bewegung auf 127,5+ JPY schöpfte der US-Dollar einen Großteil seines aus technischer Sicht vorhandenen Abwärtspotential aus. Aktuell holt der Greenback zum „Gegenschlag“ aus.

Noch steht die Antwort auf die Frage aus, ob es sich bei der zurückliegenden Erholung des US-Dollar „nur“ um eine Reaktion auf die zuvor erlittenen Verluste oder aber um eine potentielle untere Trendwende handelt. Die nächsten Handelstage könnten diesbezüglich bereits wichtige Argumente liefern.

Der US-Dollar hat im Bereich von 127,5+ JPY Halt gefunden. Infolge der gestarteten Erholung hat der Greenback seinen seit Oktober 2022 dominierenden Abwärtstrend verlassen. Mit Erreichen des Bereiches um 135 JPY steuert der US-Dollar nun auf eine Weichenstellung zu. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 135 JPY könnte dem US-Dollar weitere Luft in Richtung 138+ JPY und 140 JPY verschaffen. Ein erster Ausbruchsversuch lief vielversprechend an, muss sich nun jedoch manifestieren. Mit dem bullischen Kreuzen der 200-Tage-Linie, die im Bereich von 135 JPY verläuft, würde sich das Chartbild darüber hinaus deutlich aufhellen.

Kurzum. Der Japanische Yen hat zuletzt deutlich an Momentum verloren, sodass der US-Dollar den Würgegriff lockern konnte. Das Erreichen der 135 JPY markiert einen wichtigen Meilenstein. Gelingt es dem US-Dollar, nachhaltig über die 135 JPY vorzustoßen, wäre dieses ein weiterer Schritt in Richtung untere Trendwende. In diesem Fall müsste mit einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 138 JPY / 140 JPY gerechnet werden.