Innerhalb kürzester Zeit hat sich das Bild im Goldsektor vollständig gewandelt. Dominierte bis Ende Januar / Anfang Februar noch ein schier unerschütterlicher Optimismus das Handelsgeschehen, so lotet die aktuelle Gemütslage immer neue Tiefs aus.

Die Preisrally bei Gold preiste zunächst die große Hoffnung mit ein, dass die Fed die „Daumenschrauben“ vielleicht doch noch so stark und vielleicht doch nicht so lange anziehen würde. Mit der Sitzung des FOMC (Federal Open Market Committee) der US-Notenbank vom 31.01. / 01.02. bekamen diese Hoffnungen einen herben Dämpfer verpasst und die Stimmung kippte in der Folgezeit. Und mit der Stimmung kippte der Goldpreis.

Rückblick. In Bezug auf die charttechnischen Aspekte hieß es zuletzt unter anderem „[…] Die charttechnischen Aspekte sind zügig zusammengetragen. Der Boden um 1.615 US-Dollar wirkt nach. Gold startete eine Erholung in Richtung 1.800 US-Dollar. Zunächst erwies sich der Preisbereich als limitierend. Schließlich gelang es Gold aber, die Widerstandszone 1.800 US-Dollar / 1.820 US-Dollar auszuhebeln und so ein frisches Kaufsignal auszulösen. Der Ausbruch über die 1.800 US-Dollar / 1.820 US-Dollar erwies sich für Gold als Dosenöffner. Möglicherweise erfolgte damit auch gleichzeitig die Weichenstellung in Richtung 2.000 US-Dollar. Die Bewegung gewann zuletzt an Dynamik. Rasch erreichte Gold die 1.900 US-Dollar und macht nun Anstalten, auch diese Hürde problemlos aus dem Weg zu räumen. Insofern sollte es nicht überraschen, wenn sich die Bewegung kurzfristig bis in Richtung 2.000 US-Dollar bzw. auch darüber ausdehnen würde. […]“

Gold hat die Zone 1.820 US-Dollar / 1.800 US-Dollar erreicht. Eine erfolgreiche Verteidigung dieses Preisbereiches wäre eminent wichtig. Schlägt dieses Unterfangen jedoch fehl, wäre eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 1.740 US-Dollar / 1.730 US-Dollar nicht auszuschließen. Auch ein erneutes Anlaufen der 1.615 US-Dollar müsste man in diesem Fall thematisieren. Doch soweit ist es noch nicht. Noch ist das Edelmetall im Rennen. Ein Vorstoß über die 1.870 US-Dollar würde die Lage etwas beruhigen. Die fundamentale Gemengelage ist indes angespannt.

Am vergangenen Mittwoch (22.02.) wurden die Protokolle zur eben jener Sitzung des FOMC vom 31.01. / 01.02. veröffentlicht. Der US-Dollar zog aus der Veröffentlichung noch einmal neue Kraft. Der Goldpreis geriet hingegen unter Druck.

Neben der aktuellen Robustheit des US-Dollar ist unverändert die Bestandsentwicklung der physisch besicherten Gold-ETF negativ zu bewerten. Wir bemühen des Öfteren die Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares als rudimentären Indikator, um die Befindlichkeiten im Goldsektor zu erfassen. Die Bestandsentwicklung des weltgrößten, physisch besicherten Gold-ETF zeigte in letzten Monaten übergeordnet nach unten; von gelegentlichen kleineren Gegenbewegungen einmal abgesehen. Selbst während des deutlichen Goldpreisanstiegs war kein gravierender Bestandsaufbau zu verzeichnen.

Kurzum. Gold leidet. Ein Ende der Leidenszeit zeichnet sich mit Blick auf die trübe Gemengelage nicht ab. Die Stimmung ist entsprechend pessimistisch. Und womöglich liegt genau darin die Chance für Gold, eine Erholung zu starten…