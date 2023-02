Unsere letzte Kommentierung zum Arca Oil Index überschrieben wir an dieser Stelle mit „Neuer Angriff auf die November-Hochs?“. Das war Mitte Januar. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen und es hat sich einiges getan…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die vorherrschende Gemengelage gab es her, dass der Arca Oil Index kürzlich einen weiteren Versuch startete, über die 1.800 Punkte auszubrechen. Dieses Mal entwickelte der Versuch mehr Durchschlagskraft. Der Arca Oil Index sprang über die 1.800 Punkte und muss nun nachsetzen. Dass Ausbruchssituationen mitunter heikel sind, hatten wir bereits des Öfteren an dieser Stelle thematisiert und auch dieser Ausbruch ist noch nicht „durch“. Insofern muss es dem Arca Oil Index in den nächsten Handelstagen darum gehen, das Ausbruchsszenario zu manifestieren und den Vorstoß weiter voranzutreiben. Kurzum. Im Arca Oil Index baut sich aktuell Aufwärtsmomentum auf. Im besten Fall gelingt es dem Index, den Vorstoß über die 1.900 Punkte und über die 1.940 Punkte voranzutreiben, um so das Chartbild auf der Oberseite zu klären. Gleichzeitig gilt es, Rücksetzer zu begrenzen; idealweise auf 1.800 Punkte. Ein Rücksetzer unter die 1.800 Punkte wäre für die Aufwärtsambitionen des Index hingegen ein herber Rückschlag. Im Falle einer Bewegung unter die 1.700 Punkte / 1.675 Punkte müsste die Lage schließlich neu bewertet werden.“



In der Folgezeit gelang es dem Arca Oil Index zunächst, den Druck auf der Oberseite hochzuhalten. Der Ausbruch über die 1.800 Punkte manifestierte sich. Ende Januar blies der Index schließlich zur Attacke auf die Zone 1.900 Punkte / 1.940 Punkte.

Der Arca Oil Index entwickelte bei dem Vorstoß veritable Dynamik, verpasste es letztendlich aber, sich entscheidend von den 1.940 Punkten zu lösen. Und so kam es, wie es kommen musste - Gewinnmitnahmen setzten ein und dem Index zu…

Der Ausbruchsversuch geriet vergleichsweise schnell ins Wanken. Zügig fand sich der Arca Oil Index im Bereich von 1.700 Punkten wieder. Ein erneuter Versuch, noch einmal in Richtung 1.900 Punkte vorzustoßen, mündete im Bereich von 1.880 Punkte in einer erneuten Abwärtsbewegung. Diese hat den Index mittlerweile wieder an die 1.700er Marke herangeführt.

Kurzum. Der Index hat erneut die aus unserer Sicht zentrale Unterstützungszone um 1.700 Punkte / 1.675 Punkte erreicht. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass dieser Bereich ein weiteres Mal halten wird. Sollte es allerdings doch darunter gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Auf der Oberseite limitieren nunmehr die Bereiche um 1.800 Punkte und 1.880 Punkte.