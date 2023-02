NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat H&M von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 165 schwedischen Kronen angehoben. Laut Analyst Geoffroy de Mendez dürfte sich der Gegenwind für den Modekonzern seitens Stückkosten und Währung in Rückenwind verwandeln. Davon werde die Kostenbasis ebenso profitieren wie durch effiziente Einsparungen, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Gewinnerholung dürfte entsprechend schneller als erwartet vorankommen. De Mendez hält die Bewertung der Aktie für zu gering und sieht nun ein Aufwärtspotenzial für den Aktienkurs von 30 Prozent./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2023 / 00:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2023 / 00:31 / EST

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,90 % und einem Kurs von 11,70EUR gehandelt.