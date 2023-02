Nürnberg, Bonn (ots) - Nicole Kobjoll, Inhaberin des Hoteldorfs Schindlerhof,

durfte in Bonn die Auszeichnung für die höchste Kundenorientierung und

Servicequalität von Top Service Deutschland in der Kategorie

business-to-business entgegennehmen. Das mehrfach prämierte Hotel am grünen Rand

von Nürnberg ist insbesondere für sein Reichtum an Kontrasten und sein

Tagungskonzept DenkART bekannt.



Restaurant-, Tagungs- und Übernachtungsgäste um Feedback zu ihrem Aufenthalt zu

bitten, ist ein Selbstverständnis im Hoteldorf Schindlerhof. Und diese

Bewertungen werden natürlich analysiert. Denn die Latte des eigenen

Qualitätsanspruchs liegt hoch.





Kundenorientierung: mess- und analysierbarNun hat sich der Schindlerhof der Top Service Deutschland Überprüfung, einerexternen Qualitätsanalyse, unterzogen. Diese Initiative untersucht und bewertetseit vielen Jahren unternehmerische Rahmenbedingungen und die Interaktion mitden Kunden. Hierzu werden unabhängige Kundenbefragungen durchgeführt, undwissenschaftlichen Methoden werden zu deren Analyse eingesetzt.100 % WeiterempfehlungDas Schindlerhof-Team freut sich über den ersten Platz in dieserbranchenübergreifenden Untersuchung. Was darüber hinaus riesige Freude erzeugt:Die bereits sehr hohen Werte aus dem Jahr 2020 konnten nun noch einmal in allenBereichen gesteigert werden. Kundenloyalität, Service, Vertrauen, Fairness undKundenorientierung erreichten allesamt über 90 Prozent und liegen damit weitüber dem Durschnitt. Der Indikator für die Weiterempfehlungsbereitschaft, derNet Promoter Score, erreicht sogar 100 %.Diese Auszeichnung für beste Kundenorientierung und Servicequalität reiht sichin eine Vielzahl renommierter "Trophäen" für den Schindlerhof ein. Darunter sindGreat Places to Work (mehrfach), Hall of Fame der besten Tagungshotels oder derLudwig Erhard Preis um nur einige zu nennen."Diese Traumergebnisse bei Top Service Deutschland sind der gemeinsame Erfolgaller HumanStars im Schindlerhof", kommentiert Nicole Kobjoll. HumanStars istdie Bezeichnung für die MitarbeiterInnen des Hoteldorfs. Sie alle werden alsMitunternehmerInnen gesehen und agieren nach der gemeinsam vereinbarten"Spielkultur".Diese Besonderheiten in der Unternehmensführung vermitteln Nicole Kobjoll undihr Vater Klaus Kobjoll übrigens in Form eines Seminars mit dem Titel "HumanStars statt Human Resources". Mit großer Begeisterung geben sie ihr Praxiswissen- insbesondere an Unternehmen aus dem Dienstleistungsbereich - weiter.Über Top Service Deutschland: TOP SERVICE Deutschland wird von CR ManagementConsulting in Kooperation mit dem Handelsblatt und dem IMU der UniversitätMannheim durchgeführt. Ausgezeichnet werden besonders kundenorientierteUnternehmen.https://www.schindlerhof.de