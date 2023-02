Die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001) feierte am 27.2.23 ihre Rückkehr in den DAX mit einem 4-prozentigen Freudensprung. Beendete die bereits in den vergangenen Wochen stark angestiegene Aktie am 24.2.23 bei 10,67 Euro die Woche, so notierte sie im frühen Handel des 27.2.23 zeitweise sogar bei 11,14 Euro.

Wegen der Dynamik steigender Zinseinkünfte und guter Geschäftszahlen bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 15,60 Euro (UBS) ihre Kauf- oder Halteempfehlungen für die Commerzbank-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie wieder auf ihr Jahreshoch vom 17.2.23 bei 11,60 Euro zulegen kann.