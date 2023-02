- 2.500 m umfassendes Diamantbohrprogramm geplant, um abwärtsgerichtete Erweiterungen von mineralisierten Quarzerzgängen und interpretierte strukturelle Grubenstandorte zu erproben

- Analyseergebnisse von Probennahmen enthalten Werte von bis zu 15,9 % Wolfram (W) und 1,41 % Zinn (Sn). Die besten Ergebnisse beinhalten:

Probe ZX23 7,60 % W

Probe ZX305 15,90 % W

Probe ZX424 3,49 % W

Probe ZX425 15,90 % W

Probe ZX426 3,65 % W

Probe ZX428 14,70 % W

Probe ZX/G13 4,59 % W

- Die Kartierung zeigt eine 1 bis 3 km mächtige, von Nordwesten nach Südosten verlaufende Zone mit mineralisierten, von Osten nach Westen verlaufenden Quarzerzgängen und Anhäufungen von Mikroerzgängen, die sich von der nördlichen Grenze über 8 km bis zum südlichen Ende der Konzessionen erstreckt.

- Die Dichte der Quarzerzgänge und die Analyseergebnisse von W und Sn sind im zentralen Teil der Konzessionen am höchsten und werden das Ziel für den Großteil der geplanten ersten Bohrungen darstellen.

- Für einen Teil des 48 km² großen Projektgebiets wurde bereits eine Abbaukonzession erteilt, wobei die endgültigen Umweltgenehmigungen unmittelbar bevorstehen.

27. Februar 2023 /IRW-Press / - EV Resources Limited („EVR“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update hinsichtlich der Analyseergebnisse von weiteren 339 Gesteinsproben bekannt zu geben, die im Rahmen eines umfassenden Probennahmeprogramms beim Zinn-Wolfram-Projekt Christina in Marokko sowohl an der Oberfläche als auch untertage entnommen wurden.

Es wurden insgesamt 439 Proben von Quarzerzgängen mit einer Mächtigkeit von Zentimetern bis Metern (manche Proben mit sichtbarer Wolframit- und Scheelitmineralisierung), von Mikroerzgängen mit einer Mächtigkeit von Millimetern bis Zentimetern sowie von Zwei-Glimmer-Muttergranit in unmittelbarer Nähe der Erzgänge entnommen. Zahlreiche Erzgänge von den vielversprechendsten Abschnitten der Konzessionen wurden kartiert, untersucht und beschrieben.

Die Ergebnisse von 100 der 439 Proben wurden am 17. November 2022 gemeldet (siehe ASX-Pressemitteilung „Further High Grade Results at the Christina Tin-Tungsten Project“), während die restlichen 339 Probenergebnisse in dieser Pressemitteilung bekannt gegeben werden.

Abb. 1: Standort von Projekt Christina, Position der Proben, Wolframanalyseergebnisse, Quarzerzgänge

Abb. 2: Standort von Projekt Christina, Position der Proben, Zinnanalyseergebnisse, Quarzerzgänge

Geologischer Bericht

Das Zinn- und Wolfram-Basisexplorationsprojekt Christina liegt etwa 120 km östlich von Casablanca in Marokko. EVR hat sich eine Option auf ein umfassendes Gebiet von 48 km² im Rahmen einer Konzession gesichert, wovon ein Teil zu einer Abbaukonzession umgewandelt wird.

Im Projektgebiet wurde in den 1930er- bis zu den frühen 1980er-Jahren sporadisch Bergbau betrieben – in einigen nahezu vertikalen Schächten bis zu 120 m unterhalb der Oberfläche und in mindestens drei horizontalen Stollen mit einer Länge von bis zu 150 m. Das Erz wurde von Hand sortiert – es war nie eine Anlage in Betrieb. Innerhalb der Konzessionen wurde keine moderne Exploration durchgeführt.

Die Lagerstätte befindet sich im südlichen Teil des granitischen Harzintrusionskomplexes Zaer. Die Mineralisierung steht mit einem grobkörnigen Zwei-Glimmer-Granit in Zusammenhang, der häufig greisenisiert ist, eine kalihaltige Alteration aufweist und eine lokal hohe Dichte an quarzigen Mikroerzgängen aufweist.

Der Schwerpunkt der Kartierung der Struktur und Geologie lag zunächst auf den besser bekannten zentralen Bereichen der Konzessionen (siehe Abb. 1), wo der Großteil des historischen Abbaus und der Gewinnung stattgefunden hatte. Die Kartierungs- und Probennahmearbeiten wurden anschließend auf den Norden und Süden erweitert, wobei mehrere mineralisierte Erzgänge entdeckt wurden, die anscheinend noch nie erkundet oder abgebaut worden waren.

Die Kartierungen haben einen von Nordwesten nach Südosten verlaufenden, 1 bis 3 km mächtigen Korridor mit ungefähr in Ost-West-Richtung verlaufenden Quarzerzgängen und Mikroerzgängen nachgewiesen, die häufig mineralisiert sind. Es gibt nur sehr wenige Erzgänge, die nicht in Ost-West-Richtung verlaufen. Der südwestliche Teil der Konzessionen liegt oberhalb von Biotitgranit, der eine geringere Höffigkeit für eine Mineralisierung aufzuweisen scheint. Die nordöstlichen und östlichen Teile der Konzessionen liegen zwar oberhalb des äußerst vielversprechenden Zwei-Glimmer-Granits, wurden jedoch aufgrund der landwirtschaftlichen Deckschicht in dieser Phase nicht untersucht.

Analyseergebnisse

In Tab. 1 ist eine Zusammenstellung der Analyseergebnisse von Wolfram- und Zinnelementen in allen 439 Proben aufgeführt, die während des gesamten Kartierungs- und Probennahmeprogramms entnommen wurden. Die Nummern, Beschreibungen und Koordinaten für den letzten Satz von 339 Proben sind in Hellblau hervorgehoben.

Wolfram (W):

Von den 339 Proben, die von den Quarzerzgängen des Projekts Christina entnommen wurden, wiesen 22 Werte von über 1 % W auf, während weitere 37 Proben zwischen 0,1 und 1 % W ergaben.

Von den insgesamt 439 Proben, die während des Programms entnommen wurden, wiesen 36 Werte von über 1 % W auf (einschließlich vier Proben, die die obere RFA-Erfassungsgrenze von 15,9 % W überschritten haben) und weitere 51 Proben ergaben Werte zwischen 0,1 und 1 % W. Der Durchschnittswert aller 439 Proben wurde mit 0,45 % W berechnet, einschließlich der unproduktiven Granitproben.

Zinn (Sn):

Von den 339 neuen Proben wiesen sechs Werte von über 0,5 % Sn auf, mit einem Höchstwert von 1,4 % Sn, während weitere 23 Proben Werte in einem Bereich von 0,1 bis 0,5 % Sn ergaben.

Von den insgesamt 439 entnommenen Proben wiesen sechs Werte von über 0,5 % Sn und 37 Werte von über 0,1 bis 0,5 % Sn auf. Der Durchschnittswert aller 439 Proben liegt bei 0,04 % Sn, einschließlich der Proben von unproduktivem Granit.

Nächste Schritte

Es wurde ein Erkundungs-Diamantenexplorationsprogramm auf etwa 2.500 m konzipiert, um die abwärtsgerichteten Erweiterungen der mineralisierten Quarzerzgänge zu erproben und in interpretierte strukturelle Gruben zu bohren, die möglicherweise eine Mineralisierung beherbergen.

Gemäß dem Abkommen von EVR hinsichtlich des Erwerbs des Projekts Christina hat EVR das Recht, seine Option auf den Erwerb von 60 % von Skiait Mining, dem 100-%-Eigentümer des Zinn-Wolfram-Projekts Sokhret Allal („Christina“), auszuüben. (Siehe ASX-Pressemitteilung „EVR to Acquire Christina Tin - Tungsten Project in Morocco“ vom 26. Mai 2022).

Das Unternehmen wurde darüber informiert, dass die endgültige Umweltgenehmigung für die Abbaukonzession unmittelbar bevorsteht. Die Bohrungen werden so bald wie möglich nach dem Erhalt dieser Genehmigung beginnen.

Bevorstehende Neuigkeiten

Es ist davon auszugehen, dass die folgenden Aktivitäten in den nächsten Monaten beim Projekt Christina stattfinden werden, vorbehaltlich von Änderungen oder Verzögerungen, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen könnten.

- März 2023: Erteilung von Umweltgenehmigung

- April 2023: Beginn von Bohrungen

ENDE

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Luke Martino

Non-Executive Chairman

Tel: +61 8 6489 0600

E: luke@evresources.com.au

Adrian Paul

Executive Director

Tel: +61 8 6489 0600

E: adrian@evresources.com.au

Link zur englischen Originalmeldung: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/ ...

Diese ASX-Meldung wurde vom Board von EV Resources Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen bezüglich der Pläne von EVR in Bezug auf seine Mineralgrundstücke und Programme sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Pläne von EVR für die Erschließung seiner Mineralgrundstücke wie derzeit erwartet verlaufen werden. Es kann auch nicht zugesichert werden, dass EVR in der Lage sein wird, das Auftreten zusätzlicher Mineralressourcen zu bestätigen, dass sich eine Mineralisierung als wirtschaftlich erweisen wird oder dass eine Mine auf einem der Mineralgrundstücke von EVR erfolgreich entwickelt werden wird. Die Leistung von EVR kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und seiner Directors, Mitarbeiter und Auftragnehmer liegen. Diese Aussagen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen über die zukünftige Produktion, Ressourcen oder Reserven und Explorationsergebnisse. Alle diese Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert bzw. prognostiziert wurden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: (i) jene, die sich auf die Interpretation von Bohrergebnissen, die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen und die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen beziehen, (ii) Risiken, die sich auf mögliche Schwankungen der Reserven, des Gehalts, der geplanten Bergbauverwässerung und des Erzverlustes oder der Gewinnungsraten sowie auf Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne beziehen, (iii) das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsaktivitäten oder beim Abschluss von Machbarkeitsstudien, (iv) Risiken im Zusammenhang mit Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, (v) Risiken im Zusammenhang mit dem Versäumnis, rechtzeitig und zu akzeptablen Bedingungen eine adäquate Finanzierung zu erhalten, oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten und (vi) andere Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Aussichten, Liegenschaften und der Geschäftsstrategie des Unternehmens. Unsere Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Datum dieses Dokuments gelten, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu überarbeiten und zu verbreiten, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten oder Nichteintreten von Ereignissen zu berücksichtigen.

Erklärung der sachkundigen Person

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Baker Khudeira, einem Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM Nummer 230652), zusammengestellt wurden. Herr Khudeira ist ein Berater von EVR. Herr Khudeira verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, um die es hier geht, sowie für die Tätigkeit, die er ausübt, relevant sind, um als sachkundige Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" qualifiziert zu sein. Herr Khudeira erklärt sich damit einverstanden, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in der Form und in dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen, wiedergegeben werden.

Compliance-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält Informationen über das Wolfram-Zinn-Projekt Christina, die einer ASX-Börsenmeldung vom 21. September 2022 und 17. November 2022 entnommen wurden und in Übereinstimmung mit der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" ("2012 JORC Code") berichtet werden. EVR bestätigt, dass ihr keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen ASX Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen.

Table 1. Assay Results for 439 Samples from the Christina Project