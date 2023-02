Bright Pattern wird auf der größten Contact Center-Veranstaltung Europas ausstellen und sprechen

South San Francisco, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Bright Pattern hält auf der

CCW Berlin vom 28. Februar bis 2. März Vorträge über Omnichannel und die

nächsten Schritte.



Bright Pattern wird auf der CCW Berlin vertreten sein, die als Europas größte

Messe für die CX-Welt gilt und dieses Jahr vom 28. Februar bis 2. März

stattfinden wird. Bright Pattern gilt als eine der technologisch

fortschrittlichsten Cloud-basierten Omnichannel CX-Lösungen und wird zwei

fesselnde Vorträge halten, die von zwei der intelligentesten und dynamischsten

Branchenexperten geleitet werden.





Die CCW Berlin ist die wichtigste Contact Center-Veranstaltung in derDACH-Region. Bright Pattern expandiert rasch auf den deutschen Markt durchPartnerschaften mit den zwei wichtigsten und essentiellen DACH-Partnern Sogedesund Teleconnect GmbH.Die erste Session von Bright Pattern wird von Daniel Tollenaere, ehemaligerGeschäftsleiter des Geschäftsbetriebs für Officeworks, der größtenBürobedarfskette in Australien, ausgerichtet. Diese Präsentation findet am 28.Februar von 11:30 bis 12:00 Uhr statt. Seine Präsentation mit dem Titel"Omni-Enterprise CX(TM) - Go Beyond Omnichannel and More" wird sich mitOmni-Enterprise CX(TM) beschäftigen. In dieser Diskussion geht es darum, wiejeder einzelne Mitarbeiter im Unternehmen in jede Kundeninteraktion übersprachliche und digitale Kanälen einbezogen werden kann. Officeworks konnte mitder Bright Pattern Mobile App die Reaktionsquote in den Filialen um fast 300 %steigern und gleichzeitig den NPS deutlich erhöhen.Der zweite Vortrag von Bright Pattern wird von Luc Cavelier, Leiter derGeschäftsentwicklung in der EMEA-Region für Bright Pattern, gehalten. SeinePräsentation nach mehr als 30 Jahren Erfahrung findet von 13:30 bis 14:00 Uhr am1. März statt. Seine anregende Präsentation mit dem Titel "Making Omnichannel AReality" erklärt die unglaublichen Vorteile echter Omnichannel und den Prozessder Implementierung echter Omnichannel-Gespräche in Ihrem Callcenter.Bright Pattern wird im Messebereich am offiziellen Stand Nr. 485 zu finden sein.Das Team von Bright-Pattern freut sich sehr, Sie in Ihrem Contact Center auf derCCW Berlin kennenzulernen und mit Ihnen darüber zu sprechen, wie Sie einbesseres Kundenerlebnis bieten können. Treffen Sie Bright Pattern auf der CCWBerlin!Informationen zu Bright Pattern (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3792122-1&h=181549365&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3792122-1%26h%3D1305720198%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.brightpattern.com%252Fwhy-bright-pattern%252F%26a%3DAbout%2BBright%2BPattern&a=Informationen+zu+Bright+Pattern