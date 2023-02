Growatt INFINITY 1500 kommt offiziell in Deutschland in den Handel

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die tragbaren Stromlösungen von Growatt haben

sich erfolgreich auf dem europäischen Markt etabliert, wobei Deutschland als

erste Station der europäischen Expansion dient. Am 27 . Februar 2023 kündigt

Growatt an, dass INFINITY 1500 auf seiner offiziellen deutschen Webseite (https:

//de.growattpower.com/products/growatt-infinity-1500-powerstation-2000-watt) zum

Verkauf angeboten wird.



Nachdem der INFINITY 1500 bereits in den Vereinigten Staaten vorgestellt worden

war, zog er schnell die Aufmerksamkeit der European Verbraucher auf sich. In der

festen Überzeugung, dass der INFINITY 1500 den europäischen Strombedarf decken

wird, bringt Growatt sein erstes tragbares Stromprodukt in Deutschland auf den

Markt, das den Erwartungen der Nutzer entspricht. Mit einer Kapazität von 1512

Wh und einer Leistung von 2000 W ist der INFINITY 1500 die perfekte Wahl für

jedes Szenario, egal ob Sie ihn für das Leben im Freien oder für den Strombedarf

zu Hause verwenden.