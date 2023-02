FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Post haben am Montag nach Spekulationen um die Verwendung der Staatsbeteiligung am Logistikkonzern und nach einer Analysten-Abstufung unterdurchschnittlich zugelegt. Am späten Vormittag stieg der Kurs der Aktie um 0,74 Prozent auf 40,18 Euro und gehörte damit zu den schwächeren Werten im Dax , der rund 1,5 Prozent gewann.

Das Bundesfinanzministerium hat einen Bericht des Portals "Table Media" als Spekulation bezeichnet, nach dem für die geplante Aktienrente Anteile des Bundes an der Post an einen Sonderfonds übertragen werden sollen. Der Gesetzentwurf liege nicht vor, der Bericht sei "gegenstandslose Spekulation", sagte ein Sprecher von Finanzminister Christian Lindner (FDP). Der Bund hält ein Fünftel der Aktienanteile an der Deutschen Post.