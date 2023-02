GOLDMAN SACHS stuft ENI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Eni nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die starken Bilanzen der großen Ölkonzerne unterstützten steigende Aktienrückkäufe und selektive Erhöhungen der Investitionen, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Eni befinde sich in einem Transformationsprozess für ein profitableres Geschäftsportfolio, angetrieben von einer Führungsposition bei der Erkundung von Lagerstätten und der Veräußerung von Aktivitäten. Die Dividendenausschüttung werde durch für die Anleger attraktive Aktienrückkäufe ergänzt. Dazu biete die Aktie eine überdurchschnittliche Rendite auf den freien Barmittelzufluss (FCF) bei einer gleichzeitig günstigen Bewertung./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2023 / 02:07 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 13,43EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Michele della Vigna

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 18

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m