GOLDMAN SACHS stuft BASF SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat BASF nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die von dem Chemiekonzern angekündigte, dauerhafte Schließung europäischer Produktionsstätten untermauere ihre These von einer Deindustrialisierung Europas, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dies gelte insbesondere für die Schließung der Anlage für die Herstellung des Kunststoffvorprodukts TDI, die allein für rund 30 Prozent der europäische sowie acht Prozent der globalen Produktionskapazitäten stehe. Davon profitiere wiederum vor allem Covestro als einzig verbliebener, kostengünstiger TDI-Hersteller./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2023 / 23:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 48,67EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Georgina Fraser

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 53

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m