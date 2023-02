High Tide gibt die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023 bekannt

CALGARY, AB, 27. Februar 2023 / IRW-Press / – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWE: 2LYA), das einflussreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Komponente des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, gab heute bekannt, dass es seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das Quartal zum 31. Januar 2023 nach Börsenschluss am Freitag, den 17. März 2023, veröffentlichen wird. High Tides Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Quartal 2023 werden auf SEDAR, EDGAR und der Website des Unternehmens unter https://hightideinc.com/invest veröffentlicht.

Im Anschluss an die Veröffentlichung der Finanz- und Betriebsergebnisse des ersten Quartals 2023 wird High Tide am Montag, den 20. März 2023, um 11:30 Uhr Eastern Time einen Webcast mit Raj Grover, President und Chief Executive Officer, und Sergio Patino, Interim Chief Financial Officer, veranstalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens und seine Pläne für den Rest des Jahres 2023 zu besprechen.

Webcast-Link zu High Tides Veranstaltung zu den Erträgen des Unternehmens:

https://events.q4inc.com/attendee/193203965

Teilnahme per Telefon: Einwahlnummer Kanada (gebührenfrei): 1 833 950 0062 Einwahlnummer Kanada (örtlich): 1 226 828 7575 Vereinigte Staaten (gebührenfrei): 1 833 470 1428 Vereinigte Staaten (örtlich): 1 404 975 4839 Alle sonstigen Standorte: 1 929 526 1599 Zugangscode für Teilnehmer: 291706

Teilnehmer müssen den Teilnehmer-Zugangscode eingeben, bevor sie an einen Live-Operator durchgestellt werden.

Gewährung von Optionen für Mitarbeiteraktien

Darüber hinaus gibt High Tide die Gewährung von 258.000 Incentive-Aktienoptionen (die „Optionen“) an verschiedene Mitarbeiter, Berater und Führungskräfte des Unternehmens bekannt. Jede Option kann zum Schlusskurs der an der TSX Venture Exchange („TSXV“) notierten Stammaktien des Unternehmens am letzten Handelstag unmittelbar vor dieser Pressemitteilung ausgeübt werden, läuft drei Jahre nach dem Zuteilungsdatum ab und unterliegt einer Sperrfrist von zwei Jahren. Jede Option kann zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens ausgeübt werden und wird gemäß den Bedingungen des Omnibus-Plans des Unternehmens ausgegeben, der am 2. Juni 2022 in Kraft trat.