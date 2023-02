Geschäft mit USA-Reisen bricht alle Rekorde / Aus Angst vor Flugchaos werden vor allem Direktflüge gebucht / Umsatz für USA-Reisen 75 Prozent über Vorjahr / Kräftig steigende Durchschnittspreise (FOTO)

Hannover (ots) - Die Nachfrage nach Urlaubsreisen in die USA ist derzeit so

stark wie lange nicht. Zwei Wochen vor Beginn der Internationalen Tourismusbörse

in Berlin (ITB) verzeichnet America Unlimited, einer der führenden Veranstalter

für Reisen nach Nordamerika, ein Buchungsplus von rund 30 Prozent gegenüber 2022

und einen Umsatzanstieg von sogar 75 Prozent. Erst letzte Woche hatte die

US-Bundesregierung einen starken Anstieg ausländischer Gäste gemeldet. Allein

aus Deutschland werden in diesem Jahr 1,78 Millionen Besucher erwartet und damit

rund 300.000 mehr als in 2022.



"Nach zwei Jahren Pandemie und Entsagung gönnen sich die Menschen wieder was und

wollen ihre Träume endlich wieder leben. Und die Staaten als Sinnbild für

Freiheit und Erlebnis sind für viele nach wie vor ein Traum", freut sich Timo

Kohlenberg, Geschäftsführer von America Unlimited, über die starken Zuwächse.

Für den Traum von der Reise ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten greifen die

Kunden durchaus tief in die Tasche. Beim Spezialanbieter aus Hannover ist der

durchschnittliche Umsatz pro Reise von 8.500 Euro in 2022 auf 11.000 Euro in

diesem Jahr gestiegen.