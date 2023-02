PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Kursrutsch haben sich Europas Börsen zu Beginn der neuen Woche wieder deutlich erholt. Am Montagmittag notierte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 1,83 Prozent im Plus bei 4255,33 Punkten, womit er einen Großteil des Verlusts vom Freitag wettmachte. Ähnliches galt für den französischen Cac 40 , der sich um 1,59 Prozent auf 7301,27 Punkte erholte. Der britische FTSE 100 , der vor dem Wochenende nur moderat verloren hatte, stieg um 0,83 Prozent auf 7943,91 Zähler.

Hilfreich für die europäischen Handelsplätze war, dass an den am Freitag schwachen US-Aktienmärkten ebenfalls Besserung in Sicht ist. Die im Februar überraschend etwas eingetrübte Wirtschaftsstimmung in der Eurozone, welche der Economic Sentiment Indicator (ESI) belegte, hatte derweil keinen erkennbaren Einfluss auf die Kurse. Am Nachmittag könnten noch US-Daten bewegen.