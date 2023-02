Wirtschaft Özdemir will an Kinder gerichtete Werbung einschränken

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) will an Kinder gerichtete Werbung für Produkte mit hohem Zucker-, Fett- oder Salzgehalt einschränken. Entsprechende Werbung werde nicht mehr erlaubt, wenn sie sich an Kinder unter 14 Jahren wendet, kündigte Özdemir am Montag an.



Die Regelung umfasst demnach "alle für Kinder relevanten Medien", darunter auch Influencermarketing. Es handele sich aber nicht um ein "allgemeines Werbeverbot", so Özdemir. Werbung für ungesunde Lebensmittel sei weiter möglich, wenn sie sich nicht an Kinder richte.