Die Anleger sollten aufgrund der starken US-Wirtschaft und des Potenzials für eine verzögerte Rezession nicht vor 2024 mit einer Zinssenkung rechnen, zitiert CNBC die Chefstrategin von Principal Global Investors, Seema Shah.

Ein angespannter Arbeitsmarkt, der die Inflation anheizt, bedeute, dass die zuvor für das dritte Quartal vorhergesagte Rezession für die US-Wirtschaft wahrscheinlich auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr verschoben wird, so Shah. Sie rechnet mit keiner Zinssenkung mehr in diesem Jahr. "Sie sehen eine straffere Politik, was leider bedeutet, dass es für den Markt ein wenig besorgniserregender ist", sagte sie.