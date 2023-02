Kerngeschäft von Netfonds zeigt sich 2022 trotz angespanntem Kapitalmarktumfeld stabil



Netfonds gab am Freitag vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt, die im Rahmen unserer Erwartungen lagen.



[Tabelle]



Nahezu konstante Erlösbasis trotz schwierigen Marktumfelds: Unter Bereinigung der Umsatz- und Ergebnisbeiträge der im Dezember 2021 veräußerten Immobilientochter NSI Structured Investment GmbH erzielte Netfonds 2022 leicht geringere Nettoerlöse von 32,6 Mio. Euro (-1,2% yoy). Auf Ergebnisebene führte das gesteigerte EBITDA (+8,9% yoy) zu einer Ausweitung der u.E. aussagekräftigsten Kennzahl EBITDA/Nettoertrag auf 16,3% (+1,6 PP yoy). Das EBIT war lediglich aufgrund erhöhter Abschreibungen, die infolge der HGB-Bilanzierung v.a. auf Firmenwerte entfallen, hingegen auf 1,5 Mio. Euro rückläufig (Vj.: 2,4 Mio. Euro). Positiv hervorzuheben ist insbesondere der hohe Nettomittelzufluss bei den administrierten Plattform-Assets von 1,3 Mrd. Euro.



Fehlende Nettoerträge aus der Immobilienkooperation hinterlassen Spuren im Ergebnis: Zwar veräußerte Netfonds seine Immobilientochter NSI nahezu vollständig, profitiert jedoch weiterhin anteilig von erzielten Veräußerungsgewinnen, da die Transaktionen über die konzerneigene finfire-Plattform abgewickelt werden. In Anbetracht der angespannten Marktlage werden die cashflow-generierenden Portfolioimmobilien derzeit jedoch vom neuen Eigentümer (NSI Asset AG) präferiert im Bestand gehalten. Dadurch konnte Netfonds bereits nach 9M/22 lediglich immobiliennahe Nettoerlöse i.H.v 0,3 Mio. Euro (Vj. 1,5 Mio. Euro) verbuchen. Zwar werden im Jahresschlussquartal traditionell die Mehrzahl der Verkäufe abgewickelt, angesichts des sich weiter eingetrübten Marktumfelds rechnen wir dagegen in Q4/22 nur mit zusätzlichen Nettoumsätzen von 0,3 Mio. Euro, sodass der EBITDA-Beitrag im Gesamtjahr auf 0,4 Mio. Euro gefallen sein dürfte (2021: 3,0 Mio. Euro).



Ausblick 2023 bestätigt unsere Erwartungen: Netfonds hat ebenfalls erste Eckpunkte der 2023er-Prognose vorgestellt. So avisiert das Unternehmen ein Umsatzwachstum von "über 10%" bei einer überproportionalen EBITDA-Steigerung. Wir gehen von einem organischen Netto-Umsatzwachstum i.H.v. 12,8% aus und legen einen anorganischen Beitrag der VB Select AG i.H.v. 2,0 Mio. Euro zugrunde. Ferner erwarten wir einen Anstieg der EBITDA-Marge auf 4,1% (+0,9 PP yoy), sodass wir unsere Prognosen unverändert belassen.



Fazit: Die vorläufigen Zahlen sowie der Ausblick bestätigen unsere bisherigen Prognosen. Angesichts der stetigen Nettomittelzuflüsse und des sich aufhellenden Kapitalmarktsentiments bestätigen wir unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 65,00 Euro.







