Zugegeben, wer die berühmten Schmetterlinge im Bauch hat, findet solche Regelungen unnötig. Aber auch Schmetterlinge werden müde und spätestens, wenn der Alltag eingekehrt ist, sollte man sich diesen Themen widmen. Am besten mit professioneller Unterstützung von qualifizierten Finanzplanern, denn Finanzplanung ist Lebensplanung. Persönliche Ziele und Wünsche sind oft eng mit finanziellen Möglichkeiten verbunden, die im Lauf der Zeit erarbeitet und erhalten sein wollen. Gut informiert können sie gemeinsam mit qualifizierten und zertifizierten Beratern ihre Finanzen gut planen, um besser zu leben. Denn wie trällerte schon Jürgen Markus 1972: „ Alles ist so wunderbar, dass man es kaum verstehen kann “.

Richtig kompliziert und unabdingbar werden vertragliche Regelungen, wenn ein unverheiratetes Paar eine Immobilie kauft. Häufig tragen die Partner unterschiedlich viel zur Tilgung bei. Jede Zahlung sollte nach Möglichkeit dokumentiert werden. Auch wenn die Immobilie dem einen Partner gehört und der andere sich an Renovierungskosten beteiligt, sollte das festgehalten werden. Am einfachsten ist in diesem Fall die Lösung über einen Darlehnsvertrag. Ein Partner könnte dem anderen ein Darlehen für eine Renovierung geben und die Rückzahlung an die Dauer des Zusammenlebens knüpfen. Partner A gibt Partner B ein Darlehen über 5.000 Euro, und für jedes Jahr, in dem sie zusammenleben, muss B 500 Euro weniger zurückzahlen.

Auch bei einer Trennung ohne Todesfall kann eine fehlende rechtliche Bindung Nachteile haben. Insbesondere für den wirtschaftlich schwächeren Partner oder die wirtschaftlich schwächere Partnerin. Das gilt zum Beispiel für Ansprüche auf Unterhalt, den Ausgleich von Anrecht auf eine Altersversorgung, die Aufteilung von Wohnung und Hausrat, aber auch die Sorge für gemeinsame Kinder. Dein Sofa, mein Fernseher, deine Waschmaschine, mein Esstisch – wer mit seinem Partner zusammenzieht, sollte eine Inventur machen. Die Partner sollten eintragen, wer was bezahlt hat und in wessen Eigentum der Gegenstand im Fall einer Trennung übergehen soll. Damit das Ganze später rechtsgültig ist, müssen beide unterschreiben.

Denn viele finanzielle und das Vermögen betreffende Regelungen sind auf die Lebensform der Ehe ausgelegt. Ohne Trauschein wird es hierzulande rechtlich gesehen komplizierter. Denn eine bloße Lebensgemeinschaft ist juristisch gesehen eine ziemlich inoffizielle Angelegenheit. Beispiel Erbe: Das Ehegüterrecht kommt nur bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden Personen zur Anwendung. Unverheiratete Partner können ohne entsprechendes Testament keinerlei Erbansprüche geltend machen, selbst wenn die Partnerschaft sich über mehrere Jahrzehnte erstreckte. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass der nichteheliche Lebenspartner erbschaftsteuerlich lediglich 20.000 Euro Freibetrag hat und nach der erbschaftsteuerlichen Steuerklasse III besteuert wird. Partner einer nichtehelichen Lebenspartnerschaft sollten daher genau überlegen, wem sie was im Erbfall zuwenden wollen, da sie gesetzlich nicht Erbe des anderen werden.

