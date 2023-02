Neue Netzwerke für bestmögliche Hospiz- und Palliativversorgung

Köln (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung von Verband der Privaten

Krankenversicherung, Bundesärztekammer, Deutsche Gesellschaft für

Palliativmedizin und Deutscher Hospiz- und PalliativVerband



Um schwerstkranke und sterbende Menschen überall in Deutschland bestmöglich zu

versorgen, sollen in neuen Netzwerken der Hospiz- und Palliativversorgung in

allen 400 Landkreisen und kreisfreien Städten die vielfältigen regionalen

Angebote gemäß des neuen § 39d SGB V optimal aufeinander abgestimmt werden. Im

Mittelpunkt steht, die Versorgung vor Ort mit allen Akteuren so zu koordinieren,

dass sie dem jeweiligen schwerkranken Menschen gerecht wird. Diese enge

Zusammenarbeit aller Akteure wird künftig durch Netzwerkkoordinator:innen in den

Kommunen organisiert. Um den Aufbau von entsprechenden Netzwerken zu

unterstützen, wurde im Januar 2023 ein Kooperationsprojekt gestartet, an dem der

Verband der Privaten Krankenversicherung, der Deutsche Hospiz- und

PalliativVerband (DHPV), die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP)

und die Bundesärztekammer (BÄK) beteiligt sind.