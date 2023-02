JPMORGAN stuft Nordea auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea von 145 auf 150 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Sofie Peterzens erhöhte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für die nordeuropäischen Banken. Hauptgrund dafür sei ihre Annahme, dass die Abgabe, mit der die Branche an den Kosten für Maßnahmen zur Finanzmarktstabilität beteiligt wird, ab 2024 deutlich sinken wird. Sie favorisiert Swedbank und Nordea, wobei sie ersterer wegen ihres starken Baltikum-Geschäfts und des höchsten positiven Überraschungspotenzials bei den Gewinnen den Vorzug gibt./gl/tihhttps://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Glossareintraege/B/023_Bankenabgabe.html?view=renderHelp%5BCatalogHelp%5Dhttps://www.die-bank.de/news/bankenabgabe-fuer-srf-steigt-auf-338-mrd-EUR-22502/Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2023 / 03:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2023 / 03:29 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 12,13EUR gehandelt.