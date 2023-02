CREDIT SUISSE stuft BASF SE auf 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BASF von 46 auf 44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Samuel Perry verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf den sich abschwächenden europäischen Endmarkt für den Chemiekonzern, eine strukturell höhere Kostenbasis sowie Kapazitätserweiterungen bei Konkurrenten. Dies alles untergrabe die führende Position von BASF auf den globalen Chemiemärkten. Er sehe Risiken, dass die Dividende selbst, wenn sie unverändert bleibe, in der Mitte des Zyklus' nicht mehr gedeckt sein könnte./ck/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2023 / 05:43 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 48,59EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Samuel Perry

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m