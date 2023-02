Berlin (ots) - Die Europäische Kommission überarbeitet derzeit die

EU-Arzneimittelgesetzgebung und nimmt dabei auch Arzneimittel für Seltene Leiden

(Orphan Drugs) in den Fokus. Dabei darf es keine Einschnitte im Anreizsystem zur

Entwicklung von Orphan Drugs geben, fordert der Bundesverband der

Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI) anlässlich des Tags der Seltenen

Erkrankungen. Aktuell gibt es für rund 8.000 bekannte Seltene Erkrankungen circa

200 Arzneimittel. Der Forschungsbedarf bleibt hoch.



"Forschung und Entwicklung von Orphan Drugs müssen auch weiterhin in vollem

Umfang gefördert werden", sagt der BPI-Hauptgeschäftsführer Dr. Kai Joachimsen.

"Die Anreize und die aus ihnen erwachsenen Therapien sind Hoffnungsschimmer für

die betroffenen Patientinnen und Patienten. Wir dürfen keine Abstriche machen,

wenn es darum geht Therapien zu finden, wo adäquate Behandlungsoptionen bislang

fehlen."





"Investitionsentscheidungen werden pharmazeutischen Unternehmen bereits jetztschon schwer gemacht", so Joachimsen. "So wirkt bereits das vor kurzembeschlossene GKV-Finanzstabilisierungsgesetz dem Gedanken der Förderung vonOrphan Drugs entgegen: Es erhalten nur noch Arzneimittel einen Sonderstatus imAMNOG, wenn sie unterhalb einer von ehemals 50 auf mittlerweile 30 MillionenEuro reduzierten Jahresumsatzschwelle liegen. Als BPI haben wir mehrfach daraufhingewiesen, dass dies mit einem Rückschritt in der Versorgung von Patientinnenund Patienten mit Seltenen Leiden einhergeht.Umso wichtiger ist es jetzt, dass die zukünftige EU-Arzneimittelgesetzgebung anden bewährten Förderinstrumenten festhält - insbesondere mit Blick auf die Dauervon Marktexklusivitätsrechten", betont Joachimsen. "Aktuell stehen Orphan Drugsden Patientinnen und Patienten in Deutschland schnell und umfassend zurVerfügung. Dies darf durch geänderte Rahmenbedingungen nicht gefährdet werden.Dass der europäische Rechtsrahmen wirkt, beweisen die Zahlen: Mit Inkrafttretendes Rechtsrahmens gab es immer mehr Orphan Drugs. In den vergangenen fünf Jahren(bis 2021) erfolgten in Deutschland rund 16 Zulassungen pro Jahr."Hintergrund: Seltene ErkrankungenAuf nationaler Ebene erkennt das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG)grundsätzlich an, dass Orphan Drugs bereits mit ihrer Zulassung über einenZusatznutzen verfügen. Entweder kommt mit einem neuen Wirkstoff erstmalig eineTherapie gegen die jeweilige seltene Erkrankung auf den Markt, für die es zuvorkeine adäquate Vergleichstherapie gab. Oder das neue Arzneimittel bietet einenklinisch relevanten Vorteil gegenüber der bisherigen Therapie. Doch auch inDeutschland wird immer wieder über den Abbau dieser Sonderstellung im AMNOGdiskutiert. Und das zu einer Zeit, in der nach wie vor viele Patientinnen undPatienten dringend auf Therapien warten.Da diese Patientengruppen klein sind, müssen preispolitische Anreizstrukturenrichtig gesetzt sein, damit pharmazeutische Unternehmen spezielle Therapien auchfür nur wenige Patientinnen und Patienten entwickeln können. Denn diese habendas gleiche Recht auf eine gute Gesundheitsversorgung wie Menschen mit häufigenErkrankungen. Eine geeignete Gesetzgebung auf nationaler sowie europäischerEbene ist daher auch Ausdruck des politischen Willens, Menschen mit SeltenenErkrankungen adäquat zu versorgen.Weiterführende Informationen finden Sie in der BPI-Themenwelt Orphan Drugs(https://www.bpi.de/alle-themen/orphan-drugs) , im BPI-Themendienst Orphan Drugs(https://www.bpi.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=73152&token=499fb2d4cb0e176c4254e8863e00fcf65d72f37d) sowie in den BPI-AMNOG-Daten 2022 (https://www.bpi.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=73816&token=477e70914ac09ca3c5991cf12f0399a2074facff)