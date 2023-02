Lithium-Aktien sind an der Börse seit einigen Jahren ein heißes Thema. Denn das Metall ist ein wichtiger Rohstoff für Elektrotechnik. Gerade in den Bereichen Elektromobilität und Energiewende, aber auch Medizin, Unterhaltungselektronik und auch der Keramikindustrie wird Lithium verwendet. Der Bedarf ist hoch und wir in diesen Wachstumsmärkten auch weiter steigen.

Tesla will sich wohl Lithium-Unternehmen einverleiben

Tesla belebt nun wieder einmal die Diskussion um Lithium-Aktien. Zur Steigerung seiner Produktion bei gleichzeitiger Kostensenkung arbeitet Tesla an einer Übernahme des Lithiumkonzerns Sigma Lithium. Das meldet die Nachrichtenagentur Bloomberg und beruft sich dabei auf Insider.

Sigma Lithium will in einem Großprojekt in Brasilien Lithium fördern. Zwar hat Tesla den Bericht bislang nicht kommentiert, doch der Aktienkurs von Sigma Lithium zog nach Börsenschluss an der Nasdaq kräftig an (plus 25%).

