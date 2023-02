Jetzt Heizung sanieren und Energie sparen mit einem Kredit der KVB Finanz

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Limburg (ots) - Mit dem Anbruch der kalten Jahreszeit sind nun alle Menschenunmittelbar von den im Sommer noch weit entfernt scheinenden Themen, wie heizenund Energie sparen, betroffen. Neben dem eigenen Heizverhalten rückt dabeivermehrt das verwendete Heizsystem in den Fokus. Öl- und Gasheizungen haben auflange Sicht vermutlich ausgedient. Die Wärmepumpe erfreut sich seitdem so großerBeliebtheit, dass es schwierig ist, einen Installateur zu finden. Doch ist dieWärmepumpe wirklich die einzige Alternative oder gibt es andere klimafreundlicheHeizsysteme? KVB Finanz stellt weitere moderne Heizsysteme vor und erklärt, wiediese unkompliziert über einen Kredit finanziert werden können.Im Durchschnitt hat eine Heizung eine Lebenszeit von etwa 30 Jahren, bevor einneues Heizsystem installiert werden sollte. Aktuell ist es so, dass aufgrundhoher Energiepreise und der starken Umweltbelastung durch das Heizen mitfossilen Energieträgern, viele Immobilienbesitzer schon jetzt über den Wechselund die Modernisierung ihres Heizsystems nachdenken. Besonders beworben wirddabei der Wechsel zu einer Wärmepumpe, denn diese nutzt natürliche Wärmequellenzum Heizen und gilt deshalb als nahezu klimaneutral. Der hohen Nachfrage kommendie Fachbetriebe vielerorts kaum noch nach. Lieferengpässe erschweren zusätzlichden gewünschten Umstieg. Zudem ist nicht jedes Haus für die Installation einerWärmepumpe geeignet, zum Beispiel wenn keine geeigneten Flächenheizungenvorhanden sind oder die Dämmung im Altbau nicht ausreicht. Immer mehr Menscheninformieren sich deshalb über weitere klimafreundliche Heizsysteme, wie einePelletheizung oder Solarthermie-Anlage. "Der Kostenfaktor ist dabei nicht zuunterschätzen", weiß Marc Kloetzel, Prokurist und Leiter des Vertriebs der KVBFinanz. "Eine hohe Anfangsinvestition wirkt auf viele Interessierteabschreckend. Dabei gibt es attraktive Möglichkeiten, die Sanierung desHeizsystems über einen passenden Kredit zu finanzieren, die monatlichen Kostengering zu halten und sich so frühzeitig auf den nächsten Winter und die damiteinhergehende Heizperiode vorzubereiten."Alternative HeizsystemeZwar wird aktuell noch jede zweite Heizung in Deutschland mit Gas betrieben, dieWende zu alternativen Heizsystemen zeichnet sich aber ab. So nutzen lautEnergiewendebarometer der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) schon rund 27Prozent der Haushalte moderne Energiewendetechnologien, mit weiter steigenderTendenz. Im vergangenen Jahr wurden bereits 154.000 Wärmepumpen neu installiert,