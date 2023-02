Fleischprodukte von Kaufland mehrfach DLG-prämiert (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Auch in diesem Jahr hat die unabhängige Zertifizierungsstelle

der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) im Rahmen ihrer

Qualitätsprüfung wieder zahlreiche Fleischprodukte getestet. Für Kaufland mit

großem Erfolg, denn das Unternehmen erhielt insgesamt 146 Gold- und 41

Silberprämierungen für die Qualität seiner Fleischprodukte aus eigener

Herstellung.



"Wir produzieren in unseren firmeneigenen Fleischbetrieben eine große Auswahl an

hochwertigen Fleischprodukten. Die erneute Auszeichnung und die hohen Anteile an

Gold- und Silber-Prämierungen bestätigen uns in unseren hohen

Qualitätsansprüchen und spornt uns an, unseren Kunden auch in Zukunft beste

Fleisch- und Wurstspezialitäten anzubieten", sagt Stefan Gallmeier,

Geschäftsführer Einkauf bei Kaufland Fleischwaren.