China Weifang fördert den Jugendaustausch mit Japan

Di äußerte auch die Hoffnung, diese Austauschaktivitäten als Gelegenheit zunutzen, um die freundschaftliche Beziehung zwischen Weifang und Yachimata mitmehr Vitalität zu fördern.Shinji Kitamura, Bürgermeister von Yachimata, sagte, dass die beiden Städtedurch jahrelangen freundschaftlichen Austausch die Grundlage für eine kollegialeZusammenarbeit gefestigt hätten. Er hofft, dass junge Menschen beider Seitendiese Aktivität nutzen können, um sich intensiv auszutauschen und diegegenseitigen freundschaftlichen Beziehungen weiter zu vertiefen.Grund- und Mittelschüler aus Weifang und Yachimata inszenierten Aufführungen undtauschten sich während der Veranstaltung untereinander aus.Weifang plant, mit globalen Partnerstädten zusammenzuarbeiten, um die Geschichtevon Weifang gut zu erzählen, ein positives Bild von Weifang zu vermitteln unddie Freundschaften zu fördern, die Konsultation zu verbessern und dieZusammenarbeit zu stärken.

Weifang, China (ots/PRNewswire) - Dies ist ein Bericht des Informationsbüros der Stadtverwaltung Weifang. Die Stadt Weifang in der ostchinesischen Provinz Shandong veranstaltete am 8. Februar eine Online-Veranstaltung zur Förderung des Jugendaustauschs mit Yachimata, einer Stadt in der Präfektur Chiba, Japan. Di Bo, der stellvertretende Bürgermeister von Weifang, sandte der Veranstaltung eine Glückwunschbotschaft. Er sagte, dass Weifang und Japan geographisch nah beieinander liegen, kulturell verbunden und industriell integriert sind. Seit der Aufnahme freundschaftlicher kooperativer Städtebeziehungen im Jahr 2001, haben beide Seiten einen umfassenden Austausch und eine praktische Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Bildung und Kultur durchgeführt.

