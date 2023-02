China Weifang begrüßt 2023 die erste Reisegruppe aus Hongkong

Weifang, China (ots/PRNewswire) - WEIFANG, China, 27. Februar 2023 /PRNewswire/- Dies ist ein Bericht des Office of Weifang Municipal Government.Am 22. Februartraf eine Gruppe von 21 Touristen aus Hongkong China in Weifang ein. Dies istdie erste Reisegruppe aus Hongkong, die im Jahr 2023 in Weifang eintrifft unddamit die offizielle Erholung des Einreisemarktes in Weifang nach drei Jahrender Stille markiert.Drachen sind zu einer Visitenkarte von Weifang geworden, aber es gibt mehr alsDrachen in Weifang. Mehr als 150 historische Berühmtheiten wie Su Shi und LiQingzhao wurden hier geboren oder arbeiteten hier und hinterließen Gedichte, diedurch die Jahrhunderte überliefert werden. Das Zusammenspiel von Qi- undLu-Kultur, maritimer und landwirtschaftlicher Zivilisation und die mehr als1000-jährige Geschichte der städtischen Institutionen haben Weifang eine reicheNaturlandschaft und ein langes und tiefes Kulturerbe beschert. Yishan, bekanntals "die beste Stadt der Welt", wurde von 16 Kaisern und vielen Gelehrten wie LiBai, Su Shi usw. besucht; Yunmen Mountain hat die vollständigste Gruppe vonbuddhistischen Grotten der Nördlichen und Südlichen Dynastie in China und diealte Felsenstein-Inschrift "Langlebigkeit" ist als "die höchste Langlebigkeitder Welt" bekannt; Die alte Stadt Qingzhou ist eine gut erhaltene antike Stadtder Ming- und Qing-Dynastien mit Bergen und Flüssen. Die geologischenTourismusressourcen sind einzigartig, darunter die weltweit größte Gruppe vonDinosaurierfossilien in Zhucheng und die paläontologischen Fossilien vonShanwang, die als "Zehntausend Bücherbände" bekannt sind.Frau Wang, eine Touristin aus Hongkong, sagte, dass sie bereits zum zweiten Malnach Weifang gekommen sei. Sie freute sich schon auf den Ausflug zum YangjiabuGrand View Garden am nächsten Tag. Sie hoffte, die Herstellung vonWeifang-Drachen und die Erstellung von Neujahrsbildern vor Ort zu erleben.View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/china-weifang-begruWt-2023-die-erste-reisegruppe-aus-hongkong-301756407.htmlPressekontakt:Ke Sun,+86-13616406386,sunke0605@126.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164372/5450897OTS: Information Office of Weifang Municipal Government