Düsseldorf/Stuttgart (ots) - Auf der weltgrößten Einzelhandels-Messe "Euroshop"

in Düsseldorf stellt das internationale Technologieunternehmen Lenovo innovative

Lösungen für den Einzelhandel der Zukunft vor. Dabei werden sowohl Lösungen zur

Datenanalyse über Steuerungssysteme mit künstlicher Intelligenz im Geschäft als

auch Kauferlebnisse im Metaverse gezeigt.



Während Online-Händler durch Cookies und andere Daten-Aggregatoren in Echtzeit

einen Zugang zu umfangreichen Daten haben, müssen stationäre Einzelhändler ihre

eigenen Analysen erstellen. Dabei sind sie auf eine moderne und umfassende

Datenanalyse vor Ort angewiesen, die das Verhalten der Verbraucher im eigenen

Geschäft in den Mittelpunkt stellt. Diese Herausforderung ist zugleich eine

Chance für den Einzelhandel.





Die digital versierten Verbraucher von heute sind anspruchsvoller denn je.Einzelhändler stehen vor der Aufgabe, Effizienz und Einsparungen in einBoutique-Erlebnis zu verpacken. Die Kunden wollen Auswahl und Vermittlung, siesuchen und kaufen online und offline. Nach einem Boom bei den Online-Ausgaben imEinzelhandel infolge der Pandemie nimmt die Verbreitung des E-Commerce in allenKategorien weiter zu. So stiegen die Online-Verkäufe in Deutschland im Jahr 2022auf 90,4 Milliarden EURO(1), doch die Verbraucher entscheiden sich zunehmend fürden Omnichannel-Kauf: Etwa 70 Prozent(2) der deutschen Konsumenten recherchierenProdukte online und kaufen sowohl in stationären Geschäften als auch im Netzein. Bei Kunden, die zur Generation Z zählen, möchten sogar 80 Prozent lieberstationär einkaufen. Online-Käufe machen in dieser Generation nur 7,4 Prozentihrer Gesamtausgaben aus. Dennoch möchte auch diese Generation in ihrerCustomer-Journey digital begleitet werden(3).Wie entwickeln sich hier nun Einzelhändler weiter, um diese steigendenKundenerwartungen zu erfüllen und gleichzeitig die Abläufe zu verbessern? Lenovoverfügt hier über zahlreiche Lösungen, die der Einzelhandel heute und in Zukunftbenötigt, um erfolgreich zu sein - vom Self-Checkout über die Verkaufsfläche bishin zum Backend. Lenovo entwickelt nicht nur Hardware, sondern arbeitet auch mitspezialisierten Softwarefirmen zusammen, um ein erstklassiges Ökosystem vonEinzelhandelslösungen anzubieten. Das Angebot umfasst globale Management- undSupport-Services, die auf Einzelhandelsanwendungen in über 180 Ländernzugeschnitten sind. Auf der EuroShop 2023 stellt Lenovo einige der neuestenLösungen vor, die Einzelhändlern dabei helfen, bessere Erfahrungen und Abläufefür ein neues Kundenerlebnis zu schaffen:Steuerung von KühlkettenWährend oder kurz nach der Ernte gehen jedes Jahr weltweit Lebensmittel im Wert