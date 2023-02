Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Li Peng, Präsident von Huawei Carrier BG,

sprach heute auf dem MWC Barcelona 2023 Day 0 Forum von Huawei darüber, wie 5G

die Tür zu einer intelligenten Welt öffnet und dass der Sprung zu 5.5G ein

wichtiger Meilenstein auf diesem Weg sein wird. Li betonte, dass die Branche

zusammenarbeiten müsse, um schneller zu einer umweltfreundlichen und

intelligenten Welt mit Ultrabreitband zu gelangen, und dass der GUIDE Business

Blueprint von Huawei dazu beitragen könne, die Grundlage für diese wichtige

Errungenschaft zu schaffen.



Li Peng, Präsident von Carrier BG, Huawei, hielt eine Grundsatzrede.





Die physische und digitale Welt schienen sich immer mehr anzunähern, da dieAuswirkungen der digitalen und intelligenten Transformation an unserenArbeitsplätzen, in unseren Haushalten und in unserem Privatleben immerdeutlicher würden. Viele Betreiber hätten auf die steigende Nachfrage in diesenBereichen nach hochwertigeren Erlebnissen und höherer Produktivität reagiert,was die IKT-Industrie vorantreiben würde.Connectivity+ sei der Schlüssel für eine erfolgreiche 5G-EntwicklungBis Ende 2022 wären bereits mehr als 230 5G-Netze kommerziell bereitgestelltworden, die mehr als eine Milliarde 5G-Nutzer und eine Vielzahl von 5G-Gerätenunterstützen würden. 5G habe die rasche Entwicklung der IKT-Branchevorangetrieben. Auf dem Verbrauchermarkt hätten Anbieter Innovationen zurErweiterung von "Connectivity+" übernommen. Mit der kontinuierlichenVerbesserung der 5 G-Fähigkeiten hätten führende Betreiber in Europa, imasiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten versucht, verschiedene Artendigitaler Dienstleistungen zu entwickeln. Einige Betreiber hätten dieKonnektivität mit lokalen OTT-Diensten konvergiert, wodurch sie gemeinsamenErfolg erzielt hätten. Diese Angebote würden Konnektivität mit digitalenDiensten wie sozialen Medien bündeln und ihnen helfen, sich zu einem digitalenDienstleister aus einer Hand zu entwickeln.Der Heimatmarkt sei ebenfalls zu einem Bereich geworden, in dem Betreiber mehrWert generieren könnten, da 5G und die Verbreitung von Glasfaser weiter wachenwürden. Betreiber würden "Connectivity+" erweitern, um bessere Erlebnisse,bessere Dienstleistungen und effizientere O&M zu erzielen.Premium-Breitbanddienste für Privathaushalte, wie 5G FWA und 10G PON, hättensich schneller als erwartet ausgebreitet und den Netzbetreibern in Regionen wieEuropa und dem Nahen Osten geholfen, den ARPU um 30 % bis 60 % zu steigern.Allgemeine Technologien wie 5G, KI und Cloud-Computing würden die industrielle