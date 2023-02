Seriöse Coaches erkennen 7 Punkte, auf die man achten muss, wenn man sich Unterstützung sucht (FOTO)

Berlin (ots) - New year, new me: Diesen Gedanken haben viele Menschen im neuen

Jahr. Sie wollen einige Dinge in ihrem Leben verändern, Laster loswerden und

neue Gewohnheiten etablieren. Dabei kann eine professionelle Unterstützung, aber

auch die dezente Überwachung durch einen Coach oder Trainer sehr hilfreich sein.



"Im Internet wimmelt es inzwischen vor Anbietern, man sollte in keinem Fall

blind einen Coach buchen. Stattdessen sollte man nach gewissen Punkten vorgehen,

um den richtigen Berater für sich, seine Wünsche und Ziele zu finden", erklärt

Daniel Graf. Er ist Auditor, prüft also Unternehmen darauf, ob sie gewisse

Qualitätsnormen und Prozesse einhalten, und hat sich auf Bildungsangebote

spezialisiert. In folgendem Gastbeitrag verrät er, auf welche 7 Punkte es zu

achten gilt, um einen seriösen Coach zu erkennen.