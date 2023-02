4 Tage statt 5 Jeder dritte Arbeitnehmende hätte gerne einen Vollzeitjob mit verkürzter Arbeitswoche / Randstad Studie (FOTO)

Eschborn (ots) - Deutlich mehr Flexibilität bei Vollzeitarbeit, dafür sprechen

sich zwei Drittel der Arbeitnehmenden in Deutschland aus. Nur noch 32,6% sind

mit der klassischen Arbeitswoche zufrieden. Das zeigt eine aktuelle Randstad

Studie.



Wie werden wir in Zukunft arbeiten? 4 Tage statt 5? Mit 32, 40 oder 42

Wochenstunden? Die Debatte um zukunftsweisende Arbeitszeitmodelle treibt nicht

nur Arbeitgeber um, sondern hat längst auch die Politik erreicht und war Anfang

des Jahres eines der bestimmenden Themen auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.

Angesichts des gravierenden Arbeitskräftemangels experimentieren immer mehr

Unternehmen mit veränderten Arbeitszeitmodellen, um Bewerbende von sich zu

überzeugen und vorhandenes Personal zu binden - darunter ein großangelegter

Modellversuch zur 4-Tage-Woche in Großbritannien.