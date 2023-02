DAX pendelt erneut um den 10er-EMA

Am heutigen Montag konnte der DAX mit einem starken Gap-up in den Handel starten und zeigt sich aktuell wieder höher im Bereich von 15.440 Punkten. Kann der DAX die Aufwärtsdynamik weiter beibehalten, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Widerstand bei 15.520 Punkten zu rechnen. Hier war der DAX in den Vortagen immer wieder nach unten abgeprallt. Kann auch der Widerstand nach oben durchbrochen werden, wäre mit einem weiteren Anstieg bis zunächst 15.600 Punkte zu rechnen.

Der Stopp der Short-Position wird nachgezogen.