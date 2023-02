NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen zeichnet sich am Montag eine Erholung vom jüngsten Kursrutsch ab. Für einen positiven Impuls sorgten Konjunkturdaten aus den USA, welche die Sorgen vor einer rigideren US-Geldpolitik offenbar milderten. Die Aufträge für langlebige Güter waren im Januar stärker als erwartet gefallen.

Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,7 Prozent im Plus auf 33 044 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 1,2 Prozent höher auf 12 109 Punkte. Am Freitag hatten die beiden Indizes wegen überraschend hoher Inflationsdaten, welche Sorgen vor weiter steigenden Zinsen geschürt hatten, eine schwache Woche mit Verlusten von einem beziehungsweise 1,7 Prozent beendet.