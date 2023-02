UBS stuft Siltronic auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic nach einem vorab gegebenen Jahresausblick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Er rechne nun mit einem Rückgang der Markterwartung für das operative Jahresergebnis des Wafer-Spezialisten um mindestens zehn Prozent, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem seien die Investitionen höher als erwartet, was zu einer weiteren Verschlechterung des freien Barmittelzuflusses führe. Zudem sorge die vage Unternehmensprognose für Unsicherheiten, da viele Szenarien denkbar seien./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2023 / 13:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2023 / 13:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

