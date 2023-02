Fünfte Preissenkung im Februar 2023 - ab sofort sinken die Preise auf Rind, Pute und Schwein bei NORMA um bis zu zehn Prozent / Jetzt fallen die Preise für viele Fleischartikel (FOTO)

Nürnberg (ots) -



Zum Wochenstart hat sich NORMA etwas ganz Besonderes für alle Fleisch-Fans

einfallen lassen: Der Lebensmittel-Discounter reduziert die Preise auf

Geschnetzeltes, Minutensteaks, Filets, Hack und weitere Fleischartikel um bis

zu zehn Prozent. So kostet z.B. das fettreduzierte Rinderhackfleisch - perfekt

für viele Lieblingsgerichte wie Bolognese, Lasagne oder Burger - ab sofort nur

noch 4,49 Euro statt bisher 4,99 Euro für 400 Gramm.



Einen großen Teil des umfangreichen NORMA-Frischfleisch-Sortiments gibt es

jetzt also ab sofort im Preis reduziert und beschert den Kundinnen und Kunden

des Discounters einen perfekten Start in die neue Woche bei Ihrem Einkauf.