10 Steuerspartipps für 2023, mit denen Unternehmer Liquidität behalten (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die jährliche Steuererklärung bereitet vielen Unternehmern

Bauchschmerzen: Zu oft verlieren sie den Überblick über ihre Ausgaben und

Einnahmen. Dadurch gehen sie mit einem unguten Gefühl ins neue Geschäftsjahr. Im

schlimmsten Fall beeinträchtigen unvorhergesehene Nachzahlungen sogar ihre

Liquidität.



"Das deutsche Steuerrecht bietet eine Vielzahl an legalen Optionen, um die

Steuerlast des eigenen Unternehmens zu senken. Ein einfacher Unternehmer kann

diese Dinge allerdings nicht wissen", so Ali Doygun. Er entwickelt

zukunftsorientierte Steuerstrategien für mittelständische Unternehmen und weiß,

wie sie dabei unnötige Kosten vermeiden. In diesem Beitrag stellt er zehn

effektive Steuerspartipps für Unternehmen vor, die jeder 2023 umsetzen kann.