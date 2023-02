Medizinisches Personal arbeitet am Limit Was sich wirklich hinter der Krankenhausreform von Lauterbach verbirgt (FOTO)

Berlin (ots) - Schon seit Monaten arbeitet das medizinische Personal an ihrer

Grenze, um die fehlenden Fachkräfte ausgleichen und mit der wachsenden Anzahl an

Patienten Schritt halten zu können. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach

plant daher eine große Krankenhausreform, die diese schwierige Lage entschärfen

soll. Sie zielt darauf ab, das deutsche Gesundheitssystem besser auf zukünftige

Herausforderungen vorzubereiten und die Patientenversorgung zu optimieren.



"Nicht zu Unrecht fürchten Kritiker ein Kliniksterben und eine medizinische

Unterversorgung in ländlichen Regionen. Schließlich kann Lauterbachs Reform

Probleme wie fehlende Ärzte und mangelnde finanzielle Mittel nicht wettmachen",

gibt Dirk Bachmann, Geschäftsführer von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING zu

bedenken. Das Team der Personalberatungsagentur kennt die Situation der Branche

genau. Erfahren Sie im Folgenden mehr über die Hintergründe der Reform und

darüber, wie sie das Gesundheitssystem verbessern soll.