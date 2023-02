Tata Communications ist das zehnte Jahr in Folge ein „Leader" im Gartner Magic Quadrant

MUMBAI, Indien, 27. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications, ein globaler Wegbereiter für das digitale Ökosystem, wird das zehnte Jahr in Folge im Gartner Magic Quadrant 2023 für seine globale Netzwerkdienste, seine „Vollständigkeit der Vision" und seine „Ausführungsfähigkeit" als „ Leader " ausgezeichnet.

„Wir feiern diese Anerkennung mit unseren Kunden und danken Ihnen für Ihr anhaltendes Vertrauen in uns. Diese kontinuierliche Anerkennung ist unseres Erachtens ein Beweis für unser Engagement für den Erfolg unserer Kunden", sagte Genius Wong, Executive Vice President – Core and Next-Gen Connectivity Services & Chief Technology Officer. Er fügte weiter hinzu: „Die nächste Generation von Netzwerken wird außerordentlich intentionsbasiert sein, um ein äußerst immersives und personalisiertes Erlebnis zu bieten. Während Unternehmen eine schnellere Adoption von digitalen Lösungen vorantreiben, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, intelligentere Netzwerke für ein angenehmes Kundenerlebnis bereitzustellen."

Laut Gartner erzielen Anbieter im Leaders-Quadranten eine starke Leistung und haben eine stabile Organisation mit einer klaren Vision für die Richtung des Marktes. Sie bieten umfassende Portfolios an hochwertigen Netzwerkdiensten in den unterschiedlichsten Regionen. Sie decken den globalen Netzwerkbedarf eines breiten Spektrums von Unternehmen in Bezug auf Größe, geografische Verteilung und vertikale Industrie ab. Führungskräfte gestalten die Richtung des Marktes, indem sie ihre Abdeckung erweitern, neue branchenführende Fähigkeiten und kommerzielle Modelle entwickeln und sie im richtigen Maße einsetzen."