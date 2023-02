WARBURG RESEARCH stuft Stabilus auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Stabilus nach einem Medieninterview mit dem Vorstandschef auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Aussagen von Michael Büchsner hätten bestätigt, dass der Industrie- und Autozulieferer einen konservativen Ansatz beim Ausblick verfolge, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht derzeit davon aus, dass der Umsatz im Gesamtjahr 2023 leicht über dem Zielkorridor liegen wird, und die bereinigte Ebit-Marge an dessen oberem Ende./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2023 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

