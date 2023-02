HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft New Work auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für New Work nach Quartalszahlen von 225 auf 215 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern seien solide ausgefallen, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Karrierenetzwerks auf 2023 sei jedoch etwas gedämpft. Sie senkte ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2023 und 2024./edh/jhaVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2023 / 08:22 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2023 / 08:22 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer