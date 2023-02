NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in die Woche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zur Eröffnung um 0,30 Prozent auf 111,25 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 3,91 Prozent.

Die als sicher geltenden Wertpapiere profitierten von teils schwachen Konjunkturdaten. Die Aufträge für langlebige Güter sind im Januar deutlicher gefallen als erwartet. Zudem wurde der kräftige Zuwachs im Vormonat nach unten revidiert. Allerdings hat zu Jahresbeginn vor allem der Transportsektor belastet, der als schwankungsanfällig gilt. Ohne diese Komponente, zu der etwa Flugzeugbestellungen gehören, legten die Aufträge zu.

Im Handelsverlauf werden Zahlen vom angeschlagenen Immobilienmarkt erwartet. Der Markt leidet seit längerem unter den stark gestiegenen Hypothekenzinsen und den hohen Baukosten. Die Entwicklung am Häusermarkt spielt eine große Rolle etwa für den privaten Konsum, da sie den gefühlten Wohlstand über einen Vermögenseffekt beeinflusst./bgf/jsl/he