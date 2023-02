Juliane Eller und Franziska von Hardenberg in der Jury der Founders League (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die Unternehmerinnen Juliane Eller und Franziska von

Hardenberg sind am 1. März 2023 in der Jury der Founders League in Düsseldorf.

Die interaktive Live-Show (http://www.foundersleague.de/liveshow) für junge

Gründer:innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz findet bereits zum

dritten Mal statt und verschafft jungen Leuten mit unternehmerischem Spirit

Reichweite und Zugang zu dem Business- und Investoren-Netzwerk der Founders

League. Sechs teilnehmende Startups aus unterschiedlichsten Branchen müssen am

Mittwochabend die Jury überzeugen und sich dem kritischen Live-Chat stellen. Das

Gewinner-Start-up erhält eine Förderung von 10.000 EUR.



In der Düsseldorf-Show werden Juliane Eller, Gründerin von JUWEL Weine und

Unternehmerin mit mehr als zehn Jahren Erfahrung, und Franziska von Hardenberg,

Founder und CEO von The SISS BLISS, die in 2022 vom Verband der

Familienunternehmen zur Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet wurde, neben den

Stamm-Juroren und Gründern der Founders League Marcus Diekmann und Johannes

Kliesch Platz nehmen. Die Start-ups profitieren von Reichweite und Zugang zum

einflussreichen Business- und Investoren-Netzwerk der vier Unternehmer:innen.