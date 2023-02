Dos and Don'ts im Recruiting - Experte Lucas Fischer klärt auf, was in der Logistikbranche wirklich funktioniert (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Gera (ots) - Lucas Fischer ist der Gründer und Geschäftsführer von TransLogMarketing. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er Speditionen dabei, mithilfedigitaler Strategien neue Mitarbeiter einzustellen. Spezialisiert ist er dabeiauf den Bereich des Social-Media-Marketings. Dank seiner mehrjährigen Erfahrungund umfassenden Expertise konnte der Recruiting-Experte in den vergangenenJahren bereits mehr als 1.500 Stellen in der Logistikbranche erfolgreichbesetzen.In der Logistik deuten alle Zeichen auf Wachstum: Durch das veränderteKaufverhalten steigt das Transportvolumen in vielen Bereichen deutlich an. Doches gibt ein Problem: Es fehlen die Fachkräfte. Vor allem bei LKW-Fahrern greiftder Personalmangel bereits seit Längerem um sich. Studien belegen, dass diemeisten Mitarbeiter in der Logistikbranche die Auswirkungen auf ihre täglicheArbeit deutlich spüren, denn für sie geht der massive Fachkräftemangel oft mitÜberstunden und Mehrbelastung einher. "Die Logistik ist einer der größtendeutschen Wirtschaftszweige", weiß Lucas Fischer, der Gründer undGeschäftsführer von TransLog Marketing, einer Social-Media-Marketing-Agentur fürMitarbeitergewinnung in der Logistikbranche. "Zugleich werden in allen Bereichenimmer mehr Fachkräfte gesucht. Eine Entspannung der Lage ist in naher Zukunftjedoch nicht absehbar. Vielmehr wird sich das Problem vermutlich noch weiterzuspitzen." Welche Methoden der Mitarbeitergewinnung in der Logistikbranchewirklich funktionieren, hat der Experte im Folgenden zusammengefasst.Dos im modernen Recruiting in der Logistikbranche1. Verwendung digitaler KanäleDie Digitalisierung hat die logistischen Prozesse in den letzten Jahrengrundlegend verändert. Entsprechend sollte auch das Recruiting in der heutigenZeit digitale Kanäle nutzen. Dazu gehören soziale Netzwerke und andereOnlineplattformen, über die potenzielle Kandidaten effizient und zielgerichtetangesprochen werden können. Eine positive Candidate Experience ist dabei das Aund O, denn sie erleichtert es Unternehmen, qualifizierte Fachkräfte für sich zugewinnen.2. Aufbau einer attraktiven ArbeitgebermarkeEbenso wichtig ist ein attraktives Arbeitgeberimage, das Unternehmen eine hoheAnziehungskraft für neue Mitarbeiter verleiht. In der Logistikbranche lässt sichdieses verbessern, indem Speditionen sich als innovativer Arbeitgeberpräsentieren, der sich zum Beispiel durch den Einsatz moderner Technologien oderdas Anbieten flexibler Arbeitsmodelle auszeichnet. Das Thema Employer Brandingnimmt hierbei einen immer wichtigeren Stellenwert ein.3. Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen