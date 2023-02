BARCLAYS stuft BASF SE auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF nach detaillierten Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe einen starken Cashflow präsentiert, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2023 entspreche in etwa den Erwartungen. Negativ dürften von den Anlegern aber höhere Investitionen aufgenommen werden, glaubt er./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2023 / 07:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2023 / 07:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 48,51EUR gehandelt.



