zeb Private Banking Studie Deutschland 2022 Verwaltete Einlagen von Vermögenden in Deutschland steigen auf 7,2 Bio. Euro (FOTO)

Frankfurt (ots) - 16,6 Mrd. Euro Ertragspotenzial für Anbieter im

Wealth-Management und Private Banking / Ergebnisentwicklung dank weiter

gewachsener Kundengelder positiv



Das verwaltete Vermögen von Kunden mit liquiden Einlagen über 500.000 Euro ist

im vergangenen Jahr in Deutschland trotz des Einbruchs an den Kapitalmärkten auf

ca. 7,2 Billionen (Bio.) Euro gestiegen. Das entspricht einem Plus von ca. 4,8

Prozent gegenüber dem Vorjahr (ca. 6,9 Bio. Euro) und setzt das durchgehende

Wachstum der Vermögen seit dem Jahr 2010 fort. Den größten Anteil am

Vermögensmix bilden 2022 Immobilien (38 Prozent), knapp dahinter

(unternehmerische) Beteiligungen (37 Prozent). Mit Abstand folgen Wertpapiere

(12 Prozent), traditionelle (Bank-) Einlagen (8 Prozent) sowie Anlagen in

Versicherungsprodukten (5 Prozent). Insgesamt sind die liquiden Vermögen

Hochvermögender in Deutschland in den letzten fünf Jahren seit 2017 um

durchschnittlich 6 Prozent pro Jahr gewachsen.