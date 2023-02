Xynteo gibt Mehrheitsinvestition von Leon Capital bekannt

Seite 2 ► Seite 1 von 3

London und Oslo, Norwegen (ots/PRNewswire) - Xynteo, ein strategischesBeratungsunternehmen, das sich ausschließlich auf die Bereitstellung vonDienstleistungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Energiewende für einige derweltweit größten Unternehmen spezialisiert hat, hat eine Mehrheitsinvestitiondurch von Leon Capital LLP (Leon Capital) beratene Fonds bekannt gegeben. DieFamilie des Gründers Osvald Bjelland bleibt Minderheitsaktionär. DieVereinbarung sieht die Schaffung eines Mitarbeiterpartnerschaftsmodells vor, beidem leitende Mitarbeiter zu Eigentümern des Unternehmens werden.In den letzten zwei Jahrzehnten hat Xynteo einige der weltweit führendenUnternehmen und ihre Führungskräfte dabei unterstützt, ein positives undintegratives Wachstum zu erzielen, komplexe systemische Herausforderungen zubewältigen und grüne Lieferketten zu entwickeln. Xynteo bietet eine Reiheprofessioneller Dienstleistungen von Weltrang in den Bereichen Strategie undInnovation, Führung und Kultur sowie systematischer Zusammenarbeit,einschließlich sektorübergreifender und wertkettenbasierter Koalitionsmodelle.Das Unternehmen ist weltweit tätig, mit Niederlassungen im VereinigtenKönigreich, in Norwegen und Indien, und bedient viele weltweit führendeUnternehmen wie ABB, BP, Hindalco, HUL, JLL, Mastercard , SAP, Shell, Tata,Unilever, Verizon und Visa."Diese Partnerschaft bringt Xynteo neuen Schwung und neue Ambitionen. Wir freuenuns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Leon Capital, das umfassendeoperative Fähigkeiten und Ressourcen sowie ein umfangreiches Netzwerk vonBranchenbeziehungen mitbringt" , so Jonah Grunsell, geschäftsführenderGesellschafter von Xynteo."Es ist an der Zeit, auf dem, was wir haben, aufzubauen und alles, was wir tun,zu verbessern - konkret: in unsere langfristigen Kundenbeziehungen, unser Team,unsere Technologien und Dienstleistungen zu investieren und in eine fantastischeneue Partnerschaft überzugehen. Kurz gesagt, ich begrüße die Partnerschaft mitLeon Capital und das Engagement der Führung, unsere Mission im Dienste derMenschen und des Planeten so weit wie möglich voranzutreiben" , sagte derGründer Osvald Bjelland.Christos Lavidas, Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter von LeonCapital, sagte: "Wir sind stolz darauf, in Xynteo und seine Mission zuinvestieren, weltweit führenden Unternehmen zu einem Wachstum zu verhelfen, dasden Planeten und die Menschen einbezieht: finanziellen Erfolg durch sozialverantwortliches Handeln zu erzielen. Unsere Strategie bei Leon Capital zieltdarauf ab, Partnerschaften mit außergewöhnlichen Dienstleistungsunternehmeneinzugehen, bei denen wir einen klaren Plan zur aktiven Beteiligung sehen, um