Equativ kündigt Bridgepoint als neuen Mehrheitsaktionär an, um den Umfang und das Wachstum des unabhängigen Adtech-Unternehmens voranzutreiben

Führender privater Vermögensinvestor wird die Entwicklung der einzigen unabhängigen Werbealternative zu GAFAM beschleunigen und das Open Web unterstützen.

PARIS, LONDON and NEW YORK, 27. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Equativ , die führende unabhängige Werbeplattform, hat heute Bridgepoint als neuen Hauptinvestor bestätigt. Nach einem Rekordwachstum im Jahr 2022 behielt Equativ seine Dynamik bei und erreichte im Jahr 2022 einen wiederkehrenden Nettoumsatz von 100 Mio. US-Dollar, was einem Wachstum von 30 % gegenüber dem Vorjahr und einer Verdreifachung des Umsatzes in den letzten drei Jahren entspricht. Diese Partnerschaft mit Bridgepoint wird Equativs Mission vorantreiben: Verlagen und Werbetreibenden zu helfen, in einem offenen, unabhängigen Web zu florieren und mit den dominanten – aber zunehmend angreifbaren – „walled gardens" zu konkurrieren.